Consulta la portada correspondiente al día 25 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo