Crisis migratoria
El Gobierno apenas tramita el 34% de los expedientes de menores migrantes enviados por Canarias
El ministro Ángel Víctor Torres avisa de la escasa documentación de menores que remite el Ejecutivo canario, que se escuda en el bajo ritmo de las resoluciones de traslado
Isabel Durán
La maquinaria del Estado vuelve a atascarse. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reprocha al Gobierno de Canarias que solo haya remitido 437 expedientes de los 2.826 menores acogidos en sus centros que deben ser derivados a otras comunidades, en cumplimiento del nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería. La cifra puede parecer baja, pero el Ejecutivo regional replica que el problema está en Madrid, pues el Estado solo ha ejecutado 154 resoluciones de traslado, apenas un 34% de los 449 casos que Canarias asegura haber tramitado. Además, de esos 154 expedientes resueltos, 61 han terminado archivados, ya sea porque los jóvenes cumplieron la mayoría de edad durante la espera o porque optaron por permanecer en Canarias, donde habían desarrollado vínculos y arraigo.
"La distribución entre las comunidades autónomas antes del 14 de marzo de 2.000 niños y niñas que ahora están acogidos en dispositivos en Canarias no va a buen ritmo", afirmó el portavoz regional, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Así, añadió, "todavía hay mucho margen para seguir atendiendo esos expedientes y produciéndose resoluciones". Cabello reconoció que Canarias también debe "incrementar el ritmo" y centrarse ahora en los menores que deben salir por la vía de la contingencia migratoria, ya que en los últimos meses se han centrado más en los niños solicitantes de asilo.
Protección internacional
Con respecto a este grupo de menores, el portavoz del Gobierno canario celebró que el Estado cumpliera in extremis, y solo después de tres autos del Tribunal Supremo, con la obligación de atender a los jóvenes con protección internacional acogidos en centros de Canarias. De los 907 que habían solicitado asilo, 607 han pasado finalmente a la red estatal de protección internacional, mientras que otros 300 fueron descartados por tener arraigo en Canarias o por tratarse de adultos o jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante la tramitación.
Este cruce de reproches coincide con un nuevo repunte de llegadas. El domingo alcanzaron El Hierro dos cayucos con 260 personas subsaharianas a bordo, entre ellas 57 menores y 30 mujeres, a los que se sumaron otros 171 varones llegados por la misma vía. En total, 477 migrantes en apenas 24 horas. Las alertas de la presencia de las dos primeras embarcaciones cerca de la costa herreña llegaron al 112 a las 18.00 y a las 19.30 horas del domingo. Según el relato de los migrantes de la primera barquilla, habrían realizado una travesía de ocho días desde Banjul (Gambia). En el segundo cayuco, sus ocupantes realizaron una travesía de siete días desde Niodior (Senegal). En sendas embarcaciones navegaban personas de Gambia, Senegal, Malí y Guinea Conakry. Sobre las 11 de la mañana, la salvamar Diphda se activó para salir al rescate de otro cayuco en el que rescató a 171 varones que desembarcaron en El Hierro.
