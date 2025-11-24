Uno de cada tres medicamentos comercializados en España ya incorpora mejoras medioambientales en su envase

Uno de cada tres medicamentos comercializados hoy en España ya incorpora alguna mejora medioambiental en su envase, un avance impulsado por la industria farmacéutica gracias a la aplicación de criterios de ecodiseño. El sector lleva años trabajando en la reducción de la huella ambiental de los medicamentos mediante la transformación progresiva de sus envases.

El ecodiseño consiste en introducir criterios ambientales desde el mismo momento en que se concibe un envase. En el ámbito farmacéutico, esto implica utilizar menos material, seleccionar opciones más reciclables, optimizar tamaños y formatos o emplear tintas más ecológicas. Todo ello se desarrolla cumpliendo estrictos requisitos legales y técnicos destinados a garantizar la calidad, seguridad, estabilidad y eficacia del fármaco, así como a asegurar que el envase proporcione la información necesaria para un uso adecuado por parte del paciente. Estas modificaciones no alteran en ningún caso la calidad ni la seguridad del medicamento, sino que permiten que su impacto ambiental sea menor.

La evolución de los envases muestra estuches más pequeños, cajas mejor aprovechadas o envases con menor espesor

El impulso al ecodiseño en el sector ha sido posible gracias a los Planes Empresariales de Prevención y Ecodiseño (PEPE) de SIGRE, que desde el año 2000 han favorecido un proceso sostenido, medible y homogéneo de mejora ambiental. A lo largo de sus distintas ediciones, estos planes han permitido a las compañías farmacéuticas emprender más de 3.300 iniciativas de mejora ambiental, aplicadas ya a más de 1.000 millones de envases comercializados. Como resultado, uno de cada tres medicamentos presentes en el mercado español incluye alguna medida de ecodiseño para ser más respetuoso con el entorno.

La evolución de los envases muestra estuches más pequeños, cajas mejor aprovechadas o envases con menor espesor. Además de reducir su huella ambiental, estos cambios contribuyen a mejorar la eficiencia logística al disminuir peso y volumen, lo que reduce emisiones y consumo de recursos a lo largo de toda la cadena farmacéutica.

SIGRE recuerda que cada modificación se evalúa cuidadosamente bajo criterios de seguridad y se aplica únicamente cuando resulta técnicamente viable y garantiza la adecuada conservación del medicamento. La disminución del tamaño de los envases tiene un beneficio ambiental directo: se consume menos materia prima, se generan menos residuos y se facilita el reciclaje posterior a través del Punto SIGRE, disponible en las farmacias para depositar envases y restos de medicamentos.

"Los PEPE son una herramienta esencial para avanzar hacia un medicamento más sostenible", destaca Miguel Vega, director general de SIGRE. "Aunque no es sencillo introducir modificaciones en los envases, debido a los estrictos requisitos legales y técnicos que deben cumplir para garantizar la salud pública, este esfuerzo evidencia el compromiso de la industria con la economía circular y el desarrollo sostenible".