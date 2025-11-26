El Gobierno refuerza los controles: inspeccionarán coche por coche para garantizar un requisito fundamental de la DGT

El 81,1% de los vehículos que se presentan a la Inspección Técnica, la aprueban a la primera, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR). Este porcentaje muestra que la mayoría de los vehículos que se presentan a la inspección, la pasan sin problemas. Pero hay otros que tienen defectos graves y no la superan, pero aun así, deciden seguir conduciendo.

Por ello, el Gobierno ha dejado claro que intensificará los controles de carretera. A partir de ahora, cada vehículo será revisado (uno por uno) para comprobar que tiene la ITV vigente. La medida, implementada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca asegurar que los coches que circulan por España cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, mantenimiento y emisiones.

En este sentido, la DGT ha aclarado que no se podrá circular con la ITV caducada aunque ya hayas pedido cita. Desde el primer día después del vencimiento, el coche queda fuera de la legalidad. La pegatina identificativa debe estar visible en el parabrisas, ya que su ausencia también entra en el radar de las autoridades.

Incremento de multas

Si un coche no supera la ITV (o la tiene vencida) puede derivar en sanciones duras, riesgos para la seguridad vial y problemas con el seguro en caso de accidente. Los datos muestran un repunte notable en las multas relacionadas con la ITV en los últimos años. En 2023, se impusieron 641.126 sanciones a nivel nacional por circular con la ITV caducada, lo que representa un aumento del 62 % respecto a 2015. En zonas como la Comunidad de Madrid, el incremento también ha sido significativo: la cifra de multas pasó de 59.473 en 2015 a 93.644 en 2023.

Sanciones

Circular con la ITV caducada puede suponer una multa en torno a 200 euros.

Si un vehículo obtuvo una ITV desfavorable o negativa y circula sin resolver los defectos, la sanción puede ascender hasta 500 euros.

Más allá de la multa, en caso de accidente la aseguradora podría denegar la cobertura si el vehículo no tenía la ITV en regla.

¿Por qué este endurecimiento de controles ahora?

La DGT y el gobierno justifican esta decisión por dos motivos principales: