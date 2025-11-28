Consulta la portada correspondiente al día 29 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- En venta el edificio completo de la plaza Mayor de Cáceres que albergó la histórica Pastelería Isa, que acaba de cerrar
- Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Los vecinos de Llopis Ivorra en Cáceres: 'Es ridículo donde han colocado los pasos de peatones