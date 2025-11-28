Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- En venta el edificio completo de la plaza Mayor de Cáceres que albergó la histórica Pastelería Isa, que acaba de cerrar
- Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse
- Agustina González, de Plasencia, llega a los 109 años 'muy contenta
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Los vecinos de Llopis Ivorra en Cáceres: 'Es ridículo donde han colocado los pasos de peatones