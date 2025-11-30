Iglesia católica
León XIV llega al Líbano para la segunda parte su primera gira internacional
EFE
Beirut
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- El juzgado exonera a una mujer de Plasencia de pagar deudas por valor de 1,2 millones de euros
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- San Blas, entre estética y comodidad: 'Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres
- Siete registros en Cáceres sirven para desarticular una banda de estafadores
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'