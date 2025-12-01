Buscan a un piragüista desaparecido en el pantano del Ebro en Cantabria

Los servicios de emergencias de Cantabria y Burgos han activado esta tarde la búsqueda de un piragüista de 41 años desaparecido en el pantano del Ebro, en el municipio cántabro de Campoo de Yuso.

El desaparecido es un experimentado deportista, habitual de la zona, que tenía que haber regresado sobre las 16:00 horas, sin que se sepa nada de él, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

El Centro de Atención a Emergencias del Ejecutivo cántabro ha recibido el aviso pasadas las 18:30 horas y ha movilizado a los servicios de búsqueda.

Hasta el lugar se han trasladado bomberos, rescatadores y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria, junto a 061, Guardia Civil que aporta patrullas y otro dron del Seprona, Cruz Roja con un equipo acuático con una embarcación y agrupaciones de Protección Civil de Reinosa y Campoo de Yuso.

Se ha dado traslado también al 112 de Castilla y León desde donde se ha movilizado a bomberos del Ayuntamiento de Burgos con medios acuáticos, bomberos voluntarios de Valdebezana y la agrupación de voluntarios de Villarcayo.