Consulta la portada correspondiente al día 2 de diciembre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
- ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
- Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
- La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
- Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio
