Brote de la enfermedad
Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
Este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales
EFE
El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola.
Así lo ha indicado en una entrevista en RAC1, en la que ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado cerca de 40 jabalís procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès, junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.
Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales, a los que "ahora se añadirán los de la UME, unos 80".
"Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha añadido.
