Lotería de Navidad: cómo asegurarse el premio, según los expertos de la OCU

Como ocurre cada 22 de diciembre, España entera se detiene para escuchar con atención y mucha emoción el canto inconfundible de los niños de San Ildefonso. El Sorteo Extraordinario de Navidad es mucho más que un simple juego de azar. Para muchos españoles es todo un ritual colectivo que marca el inicio oficial de las fiestas navideñas. Millones de personas siguen el sorteo de la Lotería de Navidad en directo, ya sea desde casa, en el trabajo o reunidos en bares, esperando que la suerte les roce aunque sea de pasada.

La compra de décimos también forma parte del paisaje emocional de estas fechas. Familias, amigos, compañeros de oficina y hasta clientes habituales de establecimientos comparten participaciones como símbolo de unión y esperanza compartida.

Consejos para asegurar el premio

Una vez más, este sorteo destaca como el más importante del año entre los españoles, que terminarán gastando 73 euros de media (9 euros más que el año pasado), según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de la necesidad de ser precavido y asegurarse el cobro en el caso de que la suerte finalmente acompañe.