Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
Lotería de Navidad: cómo asegurarse el premio, según los expertos de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios da siete consejos para conseguir un premio el próximo 22 de diciembre
Como ocurre cada 22 de diciembre, España entera se detiene para escuchar con atención y mucha emoción el canto inconfundible de los niños de San Ildefonso. El Sorteo Extraordinario de Navidad es mucho más que un simple juego de azar. Para muchos españoles es todo un ritual colectivo que marca el inicio oficial de las fiestas navideñas. Millones de personas siguen el sorteo de la Lotería de Navidad en directo, ya sea desde casa, en el trabajo o reunidos en bares, esperando que la suerte les roce aunque sea de pasada.
La compra de décimos también forma parte del paisaje emocional de estas fechas. Familias, amigos, compañeros de oficina y hasta clientes habituales de establecimientos comparten participaciones como símbolo de unión y esperanza compartida.
Consejos para asegurar el premio
Una vez más, este sorteo destaca como el más importante del año entre los españoles, que terminarán gastando 73 euros de media (9 euros más que el año pasado), según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de la necesidad de ser precavido y asegurarse el cobro en el caso de que la suerte finalmente acompañe.
- Según adquieras el décimo, fotografíalo por ambas caras o bien haz luego unas fotocopias del anverso y reverso. Esta precaución puede ser decisiva si el boleto se deteriora, se pierde o es sustraído.
- Conviene recordar que el décimo es un documento al portador: el premio lo cobra quien lo posee. Si se comparte, el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que los pagos se realicen antes del sorteo.
- En las compras online, la recomendación es obvia: hacerlo en una administración autorizada o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En estos casos el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.
- Si el décimo se pierde o es sustraído, hay que denunciarlo cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debe incluir todos los datos posibles (número, serie, fracción) y pruebas como fotos o copias. Además, hay que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia, el pago queda paralizado hasta que un juez determine la titularidad.
- Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta; si el décimo se adquirió online, el importe se abona automáticamente en la cuenta asociada. Para cantidades superiores, el cobro se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. En cualquier caso, el derecho a cobrar caduca a los tres meses del sorteo.
- En premios compartidos, cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular que luego repartirá según lo pactado. Evita hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.
- Si el décimo está deteriorado, debes presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el daño es grave, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidirá. En última instancia, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor.
