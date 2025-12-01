Los retrasos para reformar viviendas se agravan por la falta de mano de obra: "Tenemos hueco ya pasado el verano"

"Ya para 2026 lo tenemos lleno, estamos dando fecha para 2027. Tenemos mucha demanda de reformas de pisos y chalets, y es verdad que somos una empresa pequeña, de cinco trabajadores". Una trabajadora de Izarval, una de las empresas de reformas más reputadas de Valencia, dice que no pueden asumir más carga de trabajo, y tampoco se plantean contratar a más personal "porque falta mano de obra cualificada y los costes de contratar a alguien cada vez son mayores".

"Si es que no hay albañiles buenos en el mercado; los que hay no están preparados", razona Marius, rumano que tiene una cuadrilla grande de albañilería en Madrid y que no da fecha de reformas hasta febrero. "Hay mucha demanda; hay mucha gente que está comprando casas antiguas para reformar", apunta. Tiene además muchas dificultades para encontrar personal. "Yo puedo pagar a un buen oficial de primera 3.000 euros con la Seguridad Social, pero no los encuentro porque no hay. Me llama gente que no sabe. Mucha gente de mi país que trabajaba en esto se marchó porque allí la situación económica es ahora mucho mejor", lamenta sobre la diáspora rumana, que ha hecho mucho daño al sector.

"Nosotros estamos dando fechas ya para abril, aunque ya se puede ir trabajando en el proyecto, con el presupuesto, modificaciones, y demás", aseguran en el Estudio Raíces de Barcelona. "Lo siento, no podemos coger nada hasta pasado el verano, somos una empresa pequeña familiar y tenemos ya varias reformas programadas", comentan por su lado en otra empresa de Madrid.

Dos albañiles realizan una reforma en un baño en una vivienda de Barcelona. / CARLOS MONTANYES

Diversas fuentes del sector consultadas por EL PERIÓDICO estiman que el plazo medio para iniciar un trabajo de reforma supera siempre los dos meses, pero pueden llegar hasta los seis (y en algunos casos superar el año). Es la tormenta perfecta.

A la falta de personal cualificado se une el aumento de las reformas de viviendas, que han crecido en 2025 un 1,6% más que en el año anterior: la previsión es que se lleven a cabo reformas en casi 1,9 millones de viviendas en España, de acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) basándose en un estudio de la consultora Arthursen.

Entre los factores que explican este aumento está el envejecimiento del parque residencial —el 80% de los edificios tiene una calificación energética E, F o G— y el dinamismo del mercado de segunda mano, según explican desde la patronal. Este año, cerca de 535.000 viviendas superarán los 18 años de antigüedad, lo que las convierte en candidatas a la renovación.

Entretanto, según Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el sector vive su mayor crisis de trabajadores, ya que necesita al menos 700.000 nuevos operarios solo para cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Las empresas están desbordadas", asegura por su parte un portavoz de Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr).

Todo ello influye en que los tiempos se disparen. "El problema está en la cantidad de trabajo que se puede coger al mismo tiempo", apunta Rafa Llorens, de Cocina y Reformas Valencia, que cuenta con un equipo de trabajo propio, pero para determinados trabajos -como fontanería- llama a especialistas.

"No cogemos más trabajo porque no hay especialistas en el mercado. Genéricos hay muchos, pero si busco un chapador quiero que sea un chapador. Carpinteros, electricistas, fontaneros, chapadores... son ahora los mimados del sector", explica el responsable de esta empresa de reformas de cocinas y baños. De acuerdo a fuentes sel sector, su sueldo ha podido aumentar al menos un 20% desde 2020.

"Nosotros no tenemos disponibilidad hasta dentro de más de dos meses. Estamos buscando por todos lados, pero no hay chicos para trabajar", afirma Casimiro, de la empresa de reformas Makras de Madrid, que asume que a un albañil bueno no le puede pagar menos de 2.000 euros. "Nosotros hacemos alicatado y solado. Mucha gente te dice que sí sabe hacer las cosas, pero luego lo hacen mal y tienes que responder tú", se queja.

Ofertas en Milanuncios

Portales como Milanuncios están llenos de anuncios buscando peones, albañiles o oficiales de primera (o de segunda), fundamentales en cualquier obra, ya que es el personal más experimentado al tener la destreza para poner azulejos en los baños, hacer encofrados o impermeabilizaciones, además de levantar todo tipo de mampostería

"Empresa multiservicios busca albañil para realizar trabajos de seguros, ofrecemos teléfono, furgo y alta en SS con todo en regla, sueldo 1.600€", "Se busca alicatador oficial de primera" o "Empresa de Reformas busca Albañil Oficial de 1ª con experiencia para incorporación inmediata en Madrid. Se valorará conocimientos de Solados y Alicatados, Pladur. Alisados y pintura" son algunos de las decenas de anuncios que se pueden encontrar en la web.

"2.000 euros al mes es el baremo mínimo para pagarle a un albañil bueno, cuando el convenio marca 1.300-1500. Es que hay poca gente y eso tensiona los precios", afirma el responsable de la empresa de reformas H2T (15 empleados), que asegura que nota un repunte de obras tanto de reforma como vivienda nueva en los últimos meses "porque hay más dinero en general".

"Yo tenía hasta hace poco una empresa grande, de 17 personas, y daba cita para un año, pero llegó un momento que era inmanejable. Se me caía una obra porque habían encontrado a otro y tenía a la gente parada. Ahora somos solo cuatro y me agobio menos. Intento no saturarme", dice Medina, que da nombre a su empresa de reformas en Madrid.

Desde la patronal se subraya el escaso impacto que están teniendo los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación de edificios: en 2019 se intervinieron 29.000 viviendas y en 2024 la cifra no alcanzó las 25.000, frente a las más de 110.000 beneficiadas por deducciones fiscales por obras de eficiencia energética en 2023. Andimac estima que en 2025 estas deducciones podrían llegar a 200.000 hogares.

La subida de los salarios en la construcción también influye, en un efecto dominó, en que se dispare el precio de las obras de reforma, ya influido, desde la guerra de Ucrania, por la crisis de los materiales. Según el índice de costes de construcción del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estos han registrado un alza del 29% entre 2020 y 2024. Lo que más ha subido es el acero, la madera y el aluminio: más de un 25% en solo dos años.

Así, de media, el presupuesto por metro cuadrado se sitúa entre 400 y 1.200 euros dependiendo de las calidades, de acuerdo a Arquality, estudio de arquitectura especializado en reformas integrales y rehabilitación de viviendas. Si en Madrid el precio básico de una reforma se sitúa en 380-500 €/m², en Barcelona es un poco superior (400-520 €/m²), ambas aun así por debajo de Palma de Mallorca (450-570 €/m²) y Bilbao (430-550 €/m²).