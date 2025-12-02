Las "cosas raras" que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los "mensajes bien escritos" a "un árbol muy alto"

"Algo raro hay". La frase se repetía este martes por la mañana como un mantra a las puertas del IES Juan del Bosco de Jaén entre los compañeros y profesores de Sharit, de 16 años, una de las dos jóvenes que se suicidaron el pasado sábado. "Es que no cuadra. Era una niña muy alegre, se la veía feliz, el viernes mismo estuvo con sus compañeras peinando a varias señoras", recuerda una profesora del centro, donde Sharit estudiaba un módulo de Estética y Belleza.

El mismo módulo que Rosmed (15 años), su amiga del alma, empezó este septiembre, pero abandonó al poco tiempo. Ella tenía antecedentes de depresión y varios protocolos abiertos en centros anteriores por autolesiones. "Sharit tenía la necesidad de ayudarla, tenía un gran corazón", decía el lunes afligido su padre a las puertas del tanatorio, donde insistía, como en los últimos días, que tuvo que haber "terceras personas", que hay cosas que no cuadraban, una teoría que defendían hoy amigos y profesores -que guardaron un minuto de silencio por sus compañeras a las puertas del centro- y que cuestiona la versión policial.

Los investigadores de la Policía Nacional, que este martes han tomado declaración a familiares y amigos, además de indagar en los móviles y ordenadores de las jóvenes, solo manejan por ahora la hipótesis del suicidio. Además de que los cadáveres de las niñas no presentaban signos de violencia, la autopsia fue concluyente en ese sentido, según fuentes cercanas a la investigación. Los agentes, que desmarcan este caso de un posible 'bullying' sufrido por las jóvenes, manejan como tesis principal que una de ellas convenciera a la otra de suicidarse juntas.

Los familiares y amigas de las adolescentes, plantean, sin embargo, diversas dudas:

"¿Por qué se despidió de ella si estaban juntas?"

A las 21.41 horas, momentos antes de suicidarse, Rosmed envió un mensaje de WhatsApp a Sharit donde le mostraba su intención de quitarse la vida. "Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida... despedirme duele más de lo que imaginé...", decía el mensaje.

Para aquella hora, sostienen los familiares, las dos jóvenes ya llevaban juntas un rato, pues habían quedado para dar una vuelta. "¿Por qué se escribieron entonces?", se pregunta Alexander, que también considera una "incongruencia" que su hija, en vez de responder a Rosmed, le enviara minutos después un mensaje a su novio para dejar la relación.

Un ramo de flores recuerda el lugar donde fueron encontrados los cadáveres de las jóvenes en el Parque de la Concordia de Jaén. / EL PERIÓDICO

"Ellas no escribían así"

Los padres de ambas, de origen colombiano, aseveran que hay algo raro en la forma en la que estaban escritos los mensajes de despedida que enviaron las jóvenes, perfectos, con tildes y todos los signos de puntuación, "cuando los jóvenes de ahora no escriben así". "Es que es verdad, Sharit no escribía de esa forma", comentaba esta mañana una amiga de la joven a las puertas del centro, donde estudian cientos de adolescentes tanto Bachillerato como diferentes módulos. "No me creo que se suicidara", decía tajante.

"Sharit salió de casa habiendo hecho los deberes"

Ninguno de los amigos y familiares de Sharit vio ningún indicio en los últimos tiempos de que la joven, que "estaba en el momento más feliz de su vida", quisiera quitarse la vida. "¿Qué niña que va a quitarse la vida sale de casa habiendo hecho la tarea?", se preguntaba ayer su madre. Momentos antes de que su amiga Rosmed le enviara el mensaje de despedida, recuerda su familia, Sharit envió uno a su padre transmitiéndole total normalidad: "Papi, hola. Nos hemos comprado unas chuches, una botella de agua... Hace aire, pero es soportable. Estamos bien...". "Nunca tuvo problemas de autoestima, ni depresión", afirman en su entorno más cercano.

"El árbol era muy alto"

Esta es otra de las teorías que manejaba el padre de Sharit, que tras dos horas y media de búsqueda fue quien encontró el cadáver de las dos jóvenes en el céntrico Parque de la Concordia. Allí, entre la penumbra, las jóvenes fueron halladas muertas ahorcadas y los cadáveres "estaban dados de la mano". "El árbol era muy alto para que ellas subieran solas ahí", defendía Alexander.