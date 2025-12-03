Consulta la portada correspondiente al día 4 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural