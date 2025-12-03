Valencia
Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida
Se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública
EFE
Valencia
La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.
Fuentes policiales han confirmado que este hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- Las guías Michelín y Repsol mantienen a Parada de la Reina de Plasencia en el podio de los restaurantes
- El juicio para dirimir el desahucio de los promotores del restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres, el 20 de enero