Consulta la portada correspondiente al día 6 de diciembre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- El ayuntamiento acelera la cesión de la parcela que desbloquea un nuevo aparcamiento en el centro de Cáceres
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
- La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito
- Se vende el piso que todos quieren en Cáceres: moderno, luminoso y junto al Parque del Príncipe
- Bocachancla reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España