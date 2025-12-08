Consulta la portada correspondiente al día 9 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Paula Josemaría podría volver con Bea González
- Adjudicado el restaurante de La Isla de Plasencia, tras cinco meses de trámites
- Cuarenta cambios y un bulevar menos: así nace la nueva Virgen de la Montaña en Cáceres
- Ya hay fecha para el nuevo supermercado de La Madrila de Cáceres: 17 de diciembre
- Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Cáceres registra un domingo de puente 'hasta la bandera'
- Herido grave un hombre de 48 años tras caerse de un caballo en Valdesalor