En Cataluña
Los Agentes Rurales bloquean pasos de fauna para contener a los jabalís en la zona cero de la preste porcina africana
El operativo para evitar la expansión de la peste porcina africana se centra en reducir movimientos de personas y de animales en los alrededores de Bellaterra
Guillem Costa
El cuerpo de Agentes Rurales está reforzando estos días el cierre físico de los pasos de fauna en las zonas donde en las últimas semanas han aparecido jabalís muertos a raís de la preste porcina africana. La intervenció se centra sobretodo en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), con el objetivo de garantizar al máximo que los animales no se desplacen fuera del perímetro afectado.
Ponen una atención especial en evitar que los animales alcancen el parque natural de Collserola y de Sant Llorenç del Munt a través de corredores naturales. En líneas generales, señalan que este fin de semana largo la población ha respetado las restricciones de acceso al medio natural, donde hay desplegadas unas mil personas, y por ello agradecen la colaboración ciudadana y a los demás cuerpos de emergencias que trabajan en el dispositivo.
Es clave que la gente no entre en el foco de infección para que no se traslade el virus de un lugar a otro, a través de las ruedas de los vehículos o del calzado de las personas.
