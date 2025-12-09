Consulta la portada correspondiente al día 10 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres
- Alejandro Sanz: 'En Jarandilla de la Vera he encontrado un remanso de paz
- El negocio de las hamburguesas no para de crecer en Cáceres y Reyes Huertas suma un nuevo establecimiento especializado
- Los Escobazos iluminan la devoción de La Vera: 12.000 personas dan calor a la noche de Jarandilla
- Los abogados de Cáceres que asesoran a más de 100 clínicas revelan los fallos legales odontológicos más comunes
- El centro de emergencia de Plasencia saca de la calle en un mes a 14 personas: 'Dormía en un remolque y se pasa frío
- Fuente del Maestre, a la gran final de la iluminación navideña más dulce
- Fotogalería | Cáceres, hasta la bandera en el puente