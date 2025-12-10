Consulta la portada correspondiente al día 11 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
- El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
- La Casuca y La Parrilla: la guía Repsol concede 'Soletes' a dos familias hosteleras de Plasencia
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Cáceres, la ciudad de los 2.000 millones de euros en inversiones
- El negocio de las hamburguesas no para de crecer en Cáceres y Reyes Huertas suma un nuevo establecimiento especializado
