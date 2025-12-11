Consulta la portada correspondiente al día 12 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco
- He llorado tanto’, Robe