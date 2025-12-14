Consulta la portada correspondiente al día 15 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Plasencia se prepara para una masiva llegada de seguidores para despedir a Robe
- El último adiós a Robe en Plasencia: 'Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo
- El sushi conquista Cáceres: un nuevo restaurante se instala en la zona que más crece de la ciudad
- Hallado el cadáver del hombre desaparecido en Conquista del Guadiana
- Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: 'Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- El Jincho de Orcasitas hace parada en Cáceres y se rinde a la carne a la brasa de este conocido restaurante