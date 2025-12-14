La Generalitat valenciana advierte de que las lluvias pueden moverse hacia "el litoral norte de Valencia"

La Generalitat ha comunicado tras la celebración de una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana de que los episodios más importantes de lluvias se han registrado en la Safor y la Marina, y que pueden evolucionar "sobre todo al litoral norte" de Valencia. Aemet ha extendido la alerta naranja al norte de Alicante. Valencia está en alerta roja y el nivel de riesgo será extremo a partir de las 12.00 horas, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado tras la reunión de coordinación con las agencias implicadas en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que de momento no hay constancia de incidentes graves, pero ha insistido en que la población debe extremar la precaución aunque se encuentre en zonas donde no llueve. Valderrama ha subrayado que se mantiene la alerta roja en el norte y el sur de Alicante, y ha informado de que se ha extendido la alerta naranja al litoral norte de Alicante.

Acumulados

El responsable de Emergencias de la Generalitat ha precisado que lluvias acumuladas más importantes se han registrado en "la Safor y en la Marina, pero puede ir evolucionando sobre todo hacia el litoral norte de la provincia de Valencia". La provincia se prepara para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos. La causante de esta situación es la borrasca Emilia, una borrasca de gran impacto que ya afecta a la Comunitat Valenciana, pero que el domingo dejará ver su lado más agresivo, especialmente en la provincia de Valencia y, sobre todo, en la costa de la mitad sur y el prelitoral.

La emergencia ha comenzado a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".

Situación en el interior

En el interior de la provincia la situación no será mucho mejor: la Aemet anuncia probables precipitaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Samuel Biener, experto climatólogo de Meteored, advierte también de la posible formación de "estructuras convectivas" durante este episodio de lluvias, algunas "con un alto grado de organización". Y, aunque matiza que "no va a repetirse la situación de finales de octubre de 2024", cuando se produjo la dana que acabó con la vida de 230 personas y arrasó la provincia de Valencia, subraya que la población debe extremar las precauciones. "No hace falta una situación tan extraordinaria para que se produzcan daños en personas, actividades e infraestructuras", destaca.

Imagen del centro de València esta mañana. / Eduardo Ripoll

Piden a la población adelantar la vuelta a casa

Emergencias ha insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios ante la situación de alerta roja meteorológica que vive Valencia. La Generalitat y el Gobierno han pedido a la población extremar la precaución aunque se esté en una zona sin lluvia. Tras la celebración de una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencia de la Eliana, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en la importancia de seguir la evolución del temporal a través de canales y los medios de comunicación.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también ha pedido la necesidad de extremar la precaución. Valderrama y Bernabé han insistido en la necesidad de evitar los desplazamientos que no sean necesarios y que quienes regresan este domingo de segundas residencias adelanten en lo posible la vuelta, ante una previsible complicación del episodio durante la tarde de hoy.

No cruzar vados

Entre otras recomendaciones, el conseller ha recordado no cruzar vados inundables, aunque no llueva en la zona, pues las lluvias acumuladas en espacio de cuatro o doce horas pueden dar lugar a aumentos de volumen de agua en los cauces, y evitar las actividades al aire libre.

Ante cualquier emergencia, pide a la población que se ponga rápidamente en contacto con el 112 para movilizar todos los recursos que haga falta, y señala la importancia de la autoprotección y seguir atentos a la información de canales oficiales.

Adelantar la vuelta a casa

La delegada del Gobierno ha recomendado a quienes tienen que regresar a sus casas desde segundas residencias que lo hagan lo antes posible porque los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro, y ha recordado que este sábado se envió un Es-Alert para que la población "pudiera tener la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas".

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de hoy domingo por acumulados de lluvia de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.

Situación muy adversa

La Aemet advierte de una situación muy adversa con precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.

Para mañana lunes 15 de diciembre a partir de las 00:00 horas estarán activas las siguientes alertas: se mantienen las alertas en la provincia de Valencia; se eleva la alerta por lluvias en el sur de Castellón a alerta nivel naranja y se mantienen las alertas nivel amarillo; y alertas por lluvias y tormentas nivel amarillo en todo Alicante.