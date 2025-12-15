La Generalitat de Cataluña deja en el aire la apertura definitiva de la zona cero de la peste porcina, cuyo origen sigue sin conocer

Tras la relajación de las medidas que prohibían el acceso al interior de la zona situada entre los seis y 20 kilómetros alrededor del foco inicial de peste porcina africana (PPA) detectado en el municipio de Cerdanyola del Vallès, que ha permitido que este lunes se reanudara cierta actividad de pastoreo, deportiva y de ocio, ahora la duda es saber cuándo podrá recuperar también la normalidad en el primer perímetro,la denominada zona cero. Pero la respuesta parece que va para largo, ha admitido este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. "Va a depender de muchos factores, pero los más importantes son que no haya más casos de positivos de jabalís y que la búsqueda de ejemplares finalice", ha indicado. Con todo, ha insistido Ordeig, "vamos por buen camino" y el virus hasta ahora no se ha localizado fuera de ese radio de seis kilómetros.

Mientras tanto, en la reunión del Consejo Ejecutivo de este martes, se aprobará un acuerdo para la creación de 30 nuevas plazas de agentes de control cinegético, que se sumarán a las 18 ya previstas en noviembre pasado y que se incorporarán al medio natural este enero.

Sin novedades sobre el origen

"El siguiente paso será conocer el origen del virus y seguir abriendo mercados a la exportación", ha agregado el conseller. Respecto a lo primero, ha adelantado que en los próximos días está previsto que se hagan públicos, por una parte, las conclusiones de la auditoría que ha elaborado el comité de expertos designado por la Generalitat y liderado por la investigadora Laura Pérez, y, por otra, el resultado de la secuenciación del virus, que se ha enviado a laboratorios de la Unión Europea y que cotejará si la cepa recogida en los animales que han sido hallado muertos coincide con alguna de las que se encontraban en el Centre de Recerca de Sanitat Animal (IRTA-Cresa), las instalaciones en las que pudo haberse producido la fuga. También se van a ir sabiendo en los próximos días otras investigaciones como la que ha traído a Catalunya a un grupo de expertos europeos, por encargo de la Comisión, o la que han elaborado científicos del Ministerio de Agricultura (aunque estos ya han dicho que su informe tardará mes y medio en salir a la luz).

En relación a las exportaciones, pocas novedades, ha confesado Ordeig, que ha fijado a Japón y a Filipinas como mercados prioritarios para las empresas cárnicas catalanas. "No hay que olvidarse tampoco de los países de América Latina, que son también muy importantes y que nos permitirían entrar en un mercado muy interesante", ha agregado.