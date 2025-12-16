Consulta la portada correspondiente al día 17 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Multitudinaria reyerta en la barriada de Aldea Moret: cuatro detenidos por la Policía Nacional de Cáceres
- Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos