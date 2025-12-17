Consulta la portada correspondiente al día 18 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Polémica por las palabras de Abascal de 'desinfectar' el palacio de congresos, tras el homenaje a Robe
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres
- Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque