Consulta la portada correspondiente al día 19 de diciembre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

  1. Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
  2. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  3. Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
  4. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
  5. Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos
  6. Broncano sobre el homenaje a Robe en Plasencia: 'La gente, aun triste, cantaba sus canciones, era superbonito
  7. Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
  8. La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores

Reproches y pactos guían el debate de Gallardo, Fernández y De Miguel en RTVE marcado por la ausencia de Guardiola

Al menos 7 muertos tras un accidente aéreo en Carolina del Norte, entre ellos el expiloto de NASCAR Greg Biffle

El Rayo celebra con un festín ante el Drita su pase a octavos de la Liga Conference

Betis y Athletic acceden a unos octavos de final donde no estará el Getafe

Maledon evita el naufragio del Real Madrid ante la anarquía parisina

Así será el fin de campaña en Extremadura este viernes: los líderes rematan la faena

VIDEO | El flamenco navideño se apodera de la Plaza Mayor de Cáceres

