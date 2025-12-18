PP y Vox rivalizan por la eliminación del burka en los espacios públicos de Baleares

En pleno debate sobre la inmigración en Baleares, PP y Vox rivalizan por la eliminación del burka en los espacios públicos de las islas. Así, los populares presentan ahora una iniciativa para prohibir esta prenda después de haber tumbado con la izquierda de una propuesta similar de los de Abascal.

La proposición no de ley (PNL) registrada el miércoles por el PP en el Parlament pretende "combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina". La diputada popular Cristina Gil subraya que esta iniciativa “no va contra ninguna religión, sino claramente a favor de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres”. En este sentido, afirma que "el burka y el niqab son símbolos de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada como la nuestra y no deben permitirse en edificios públicos".

A través de esta iniciativa, el PP de Baleares defiende que el uso del velo islámico integral constituye "una forma de opresión incompatible con los valores constitucionales dado que la Constitución Española es muy clara cuando proclama la igualdad entre mujeres y hombres y sitúa la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social". Por ello, añaden que "la libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres".

Propuesta de Vox

Esta proposición del PP llega un mes después de que el Parlament rechazara, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, una iniciativa promovida por Vox para instar al Govern a promover las reformas normativas necesarias para prohibir el uso del velo y cualquier otro tipo de vestimenta islámica en espacios públicos.

Con los votos en contra de Més per Mallorca y el PSIB y la abstención del PP decayó el punto de la iniciativa que buscaba promover la prohibición del velo islámico en edificios públicos, centros educativos y sanitarios, universidades, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y otros espacios públicos "tanto abiertos como cerrados".

En este sentido, los populares defienden que no han tumbado la iniciativa de Vox y señalan que analizarán el contenido y detalle de la misma cuando vaya a pleno. Asimismo, determinan que, con esta proposición, el PP marca la posición respecto a esta tema.

"Feijóo se pone la careta de Abascal"

Desde Vox se muestran muy críticos con que el PP de Feijóo haya elevado el tono respecto a la inmigración y le acusan de "ponerse la careta de Abascal" para imitar su discurso. "Me sorprendió y me enfadó bastante ver a nuestro presidente, Santiago Abascal, en Formentera con Marga Prohens. Hasta que vi la foto y dije: ah no, si no es Abascal, es Feijóo. Por mucho que Feijóo se ponga la careta de Abascal no cuela, todos sabemos que este discurso es de Vox aunque intente copiarlo. No hicieron nada con la mayoría absoluta de Rajoy, que no vendan humo", expresó Cañadas después de la visita que hizo el presidente del PP a Formentera el pasado mes de septiembre.