Consulta la portada correspondiente al día 20 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
- Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos
- Herido un conocido hostelero de Plasencia, tras ser atropellado
- La Junta de Extremadura transferirá 6,5 millones a los pequeños municipios para terminar residencias de mayores
- Polémica por las palabras de Abascal, un día después del homenaje a Robe, de "desinfectar" el palacio de congresos
- Los 80 y 90 vuelven a sonar gratis en la plaza de España de Mérida
