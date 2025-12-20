Consulta la portada correspondiente al día 21 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
- En estado crítico Juan Ángel Ferrer, el 'alma' de Casa Juan, tras ser atropellado en Plasencia
- La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
- Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
- El Langui, en Cáceres, entre risas y música: 'Llegas a Extremadura, ves las dehesas y ya vas preparando el estómago para lo que vas a disfrutar
- Vicky, de Peluquería Berlín en Cáceres: 'Se ha perdido la costumbre de venir a peinarse cada viernes
- Los 80 y 90 vuelven a sonar gratis en la plaza de España de Mérida