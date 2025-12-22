Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta la portada correspondiente al día 22 de diciembre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

  1. La Junta de Extremadura plantea pagar luz, agua, gas y suscripciones a plataformas de contenidos a los bares de pueblos de hasta 300 vecinos
  2. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  3. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  4. Detenido el miembro del clan de los Hilarios que seguía en busca y captura por el tiroteo de San Lázaro
  5. La furgoneta que atropelló a Juan Ferrer en Plasencia, que ha fallecido por las lesiones, le desplazó 16 metros
  6. Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres
  8. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico

María Guardiola celebra la "victoria incontestable" del PP en Extremadura y dependerá de Vox para gobernar

FOTOGALERÍA | La comparecencia de María Guardiola, en imágenes

El PP ve la victoria en Extremadura como "el principio del fin" de Pedro Sánchez

Guardiola buscará el apoyo de los grupos para volver a gobernar tras una victoria «incontestable»

El PP gana en Plasencia, con 187 votos menos y una fuerte subida de Vox

Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura

Vox se autoproclama ganador en Extremadura y recuerda que sus exigencias no van a cambiar

