ESPECIAL MULTIMEDIA
Resumen informativo del 2025: los temas que interesan a los ciudadanos
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Empleo, apagón,
Política y Sanidad:
los ejes que ordenan el
interés informativo
en Extremadura
El análisis del consumo informativo en 2025 revela una pauta clara en Extremadura: los lectores buscan respuestas concretas, pegadas a la vida diaria, desde el empleo y la sanidad hasta los incendios, la vivienda o el tráfico que condiciona cada jornada. Entre la preocupación por el agua, el miedo a los incendios y la presión por llegar a fin de mes, la lectura se ordena alrededor de dos vectores: la incertidumbre política y lo inmediato —seguridad y servicios públicos—.
Esta radiografía permite ir más allá del titular más leído y detectar qué inquieta, qué se necesita entender y qué tipo de información guía al ciudadano. La conversación pública se ha construido a base de sobresaltos —un incendio, un gol in extremis…—, pero también de temas persistentes que vuelven una y otra vez: el campo, las listas de espera o las obras.
1. El empleo como termómetro social: derechos laborales y fragilidad del campo
El año arranca con noticias sobre seguridad en el trabajo y derechos laborales que colocan la siniestralidad, los descansos y las bajas médicas en el centro del debate, mientras autónomos, comercios y plantillas medían el impacto de la inflación y de unos costes al alza. El interés se ha concentrado también en torno a la fragilidad del campo —protestas, márgenes estrechos, explotaciones al límite—, la presión sobre autónomos y comercios y las dudas sobre derechos laborales en el día a día.
Los cierres de negocios y la vulnerabilidad de iniciativas como los mercadillos mostraron una constante: el interés por la economía se mide menos en grandes cifras y más en biografías, trayectorias y experiencias personales.
Las informaciones sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz también aparecen durante el año vinculadas al debate sobre el futuro económico de la comunidad.
2. Apagón: vulnerabilidad y el pantano de Alcántara
El gran apagón que ha dejado sin luz a buena parte de España y Portugal ha sido uno de los hitos del año, con Extremadura en el centro del mapa por la posibilidad de que el fallo se hubiera originado en la comunidad. Durante días, explicaciones oficiales, versiones cruzadas y dudas sobre la solidez de la red eléctrica dominaron el interés informativo.En ese contexto, el embalse de Alcántara y su papel en la superación de la crisis provocada por el apagón aptó la atención en clave positiva.
3. Sánchez destaca en la política nacional y Guardiola en la extremeña
La política, con la tensión y la corrupción como telón de fondo, alcanza su punto más alto entre mayo y junio, cuando el bloqueo de los presupuestos y las negociaciones entre PP y Vox se convierten en espectáculo. En esas semanas, las noticias se consumen como partes de un mismo conflicto: quién manda, quién bloquea y qué consecuencias tiene para el tren que no llega, la sanidad que espera recursos o las infraestructuras que no arrancan.
María Guardiola se consolida como la figura que articula el debate político en Extremadura (el estudio es anterior a la cita electoral), solo superada en presencia mediática por Pedro Sánchez y muy vinculada al desencuentro con Vox. El Gobierno central y los partidos que los sostienen han mantenido también una visibilidad constante en el interés informativo.
4. El clima como intérprete del territorio: agua, incendios y memoria
El clima se convierte en una de las narrativas dominantes del año. En marzo, el foco sobre el pantano de La Serena y su valor estratégico mezcla memoria y preocupación en una comunidad donde cada gota cuenta.
Agosto ha sido el mes más crítico: los incendios de Arroyo y Aliseda arrasaron hectáreas, obligaron a desalojos y llenaron las redes de imágenes de humo y heroísmo. Entre ambos extremos, las noticias sobre sequía, vertidos, reciclaje y restricciones han tenido un gran impacto.
5. Seguridad ciudadana: el impacto de los casos extremos y cercanos
La seguridad es uno de los grandes activadores de interés del año. La desaparición de un menor en Badajoz y su hallazgo sin vida han monopolizado la conversación durante días, generando preguntas sobre prevención y recursos policiales. La historia de Tarás —el niño que había huido de la guerra de Ucrania— ha conectado, además, la geopolítica con el contexto cercano.
A ello se sumaron informaciones sobre robos violentos, agresiones, operaciones contra redes criminales y casos de violencia de género o delitos contra menores. Las historias de sinhogarismo en la plaza Mayor de Cáceres o en edificios abandonados añadieron otra capa a la conversación: la seguridad también se mide en inclusión.
6. Sanidad bajo presión: diagnósticos, errores y confianza puesta a prueba
La sanidad extremeña mantiene un interés elevado en los momentos en que pone nombre al miedo a la enfermedad. Los grandes picos de enero y junio se corresponden con casos que desbordan la temática sanitaria: diagnósticos tardíos, pruebas que no llegan y errores con consecuencias graves relatados por familias.
En paralelo, listas de espera, saturación de urgencias, falta de especialistas y reorganizaciones de servicios mantienen la atención constante, con especial foco en el ámbito rural.
7. Vivienda: el miedo a no poder echar raíces
La vivienda se consolida como una conversación de fondo, con marzo como mes especialmente intenso. El caso de una urbanización okupada en Lanzarote, aunque lejano desde el punto de vista geográfico, se leyó en Extremadura como ejemplo de la fragilidad del derecho a un hogar.
A lo largo del año crece el interés sobre los contenidos sobre compraventa, encarecimiento de hipotecas, subida de alquileres y conflictos de convivencia. Los picos de lectura llegan cuando las historias ponen rostro al problema, pero el clima de fondo fue permanente.
8. Movilidad: obras, cortes y la “M 30 de Cáceres”
El transporte gana protagonismo cuando afecta a la rutina. Marzo ha marcado un punto de inflexión con las informaciones sobre la “M 30 de Cáceres”, seguida al detalle por su promesa de aliviar el tráfico y por las dudas sobre qué barrios ganan tiempo, quién pierde accesos y cómo afectará a los comercios.
El interés se mantiene con noticias sobre carreteras retrasadas o saturadas, el problema del tren, aparcamientos o carriles bici.
9. Cultura y patrimonio: orgullo y refugio
En febrero destaca en interés el anuncio del parque temático que reproducirá en miniatura los grandes monumentos de Extremadura. Festivales, teatro, cine, ferias del libro y exposiciones completan el calendario de la conversación cultural, junto a denuncias por abandono patrimonial y reivindicaciones en defensa de castillos, conventos y barrios históricos.
10. Deporte: la épica de un minuto 97
El deporte ha tenido su pico principal en mayo, en relación con el gol del minuto 97 que abrió el camino al ascenso del Cacereño y disparó el interés informativo. A lo largo del año, clubes locales, cantera y disciplinas minoritarias han tenido un seguimiento constante, sostenido por relatos de ascensos, descensos y las historias humanas vinculadas al deporte.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Una gran madeja interconectada: así funciona la conversación pública
La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización
La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.
La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.
Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.
Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.
Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.
Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Joan Cañete Bayle y Gemma Robles.