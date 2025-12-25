Consulta la portada correspondiente al día 26 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- El Sexpe pondrá en marcha una plataforma para conectar a demandantes de empleo y a empresas a través de IA
- ¡Búscate en las imágenes de las cañas de Nochebuena en Cáceres!
- Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros
- Recortar a los sindicatos o derogar la ley LGBTI: las propuestas de Vox que el PP ya rechazó en Extremadura
- Cáceres celebrará mercadillo en Nochebuena, pero con enfado entre los ambulantes: 'Es la única ciudad en la que no nos dejan hacer mercados extraordinarios
- De Sierpes a Reyes Huertas: las calles y escaleras de Cáceres que más cuestan subir