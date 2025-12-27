Consulta la portada correspondiente al día 28 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto