Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 27 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 27 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 08, 12, 16, 17, 40 y 46. El número complementario es el 03 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1470149 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Mérida aplaza los conciertos previstos en la plaza de España por la previsión de lluvias
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Dos bloques de viviendas desalojados en Plasencia al derrumbarse parte de una medianera
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto