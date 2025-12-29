Consulta la portada correspondiente al día 30 de diciembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- Los hoteles de Cáceres, fascinados por el inesperado lleno del último fin de semana del año: 'Han entrado 15 reservas de un día para otro
- Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
- La galería Antonio Hurtado de Cáceres, un símbolo del comercio local que resiste al paso del tiempo
- Fallece uno de los pioneros del negocio de la carne en Plasencia, Marcial Bernal
- En marcha las obras para construir doce viviendas en el antiguo 'Licen' de Cáceres