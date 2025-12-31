¿Por qué los mejores roscones de Reyes son de Carrefour, El Corte Inglés y Lidl? Los expertos dan una explicación

El roscón de Reyes es un clásico de la Navidad . Parece imposible que después de días llenos de comidas copiosas, en los que los dulces como los mazapanes, turrones y polvorones son los grandes protagonistas, aún haya 'hueco' para degustar uno de los típicos postres del día de Reyes.

Siempre lo hemos identificado con la celebración de la llegada de los Reyes Magos, pero su origen viene de la Roma clásica. Fue en esa época cuando se empezaron a elaborar unas tortas redondas, en las que se incluían higos, dátiles y miel, y que se repartían entre todos los trabajadores como regalo por el trabajo bien hecho. Más adelante, la tradición evolucionó en esconder en el rosco un haba seca. Un premio exclusivamente destinado a los esclavos, quienes si encontraban el haba quedaban libres durante Las Saturnales (las fiestas en honor a Saturno, del 17 al 24 de diciembre de nuestro calendario actual).

Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha decidido analizar los roscones de diferentes supermercados para saber cuál es el mejor. Para ello, un grupo de expertos ha probado los roscones de Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona.

Ausencia de nata y abuso de aditivos

En el análisis, inciden en que poco más de la mitad de los roscones seleccionados incluyen un relleno elaborado exclusivamente con nata, que suele representar alrededor del 45% del peso total. En los otros cinco se observa la sustitución total o parcial de la nata por grasas vegetales más económicas, como palma, coco, nabina o palmiste. Es el caso de los roscones comercializados por Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona.

Otro de los problemas detectados, en este caso común a todos los roscones de supermercado es el abuso de aditivos: 12 de media, llegando hasta 19 en el producto de AhorraMás. Predominan los colorantes (especialmente en la fruta escarchada), además de conservantes, emulsionantes y agentes de textura, ingredientes frecuentes en productos sometidos a congelación y posterior descongelación. Este proceso también explicaría la falta de crujido de la almendra, que aparece blanda en numerosos casos.

La fruta escarchada suele ser uno de los elementos más criticados: en algunos roscones es en realidad calabaza teñida con colores intensos. El bollo también presenta diferencias notables, más cercano a un brioche industrial, a veces con textura ligeramente chiclosa o con una fermentación excesiva.

Los tres mejores roscones

Tras calificar todos los roscones, este año solo tres roscones superan la barrera de los 60 sobre 100 puntos para ser considerados por OCU de buena calidad.

Carrefour Extra Con una puntuación de 63 puntos, este roscón presenta : bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Los expertos destacan también el buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado. Cuesta 9,49 euros.

Carrefour roscón. / Roscón Carrefour Extra.

El Corte Inglés Este producto obtiene 62 puntos sobre 100. Los expertos señalan el bollo bien fermentado con azúcar perlado, textura típica de roscón, tierno, buen olor a bollería, nata de buen sabor y aromas equilibrados. Cuesta 17,75 euros.

Roscón El Corte Inglés. / ECI

Lidl El roscón de Lidl obtiene una calificación de 60 puntos de los expertos de OCU, que destacan su bollo bien fermentado de buen tamaño, con abundante azúcar perlado y de textura correcta. Buen olor a bollería, nata de dulzor equilibrada y agradable sabor, el bollo es sabroso, con un sabor a azahar subido. Cuesta 9,49 euros.