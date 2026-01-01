Consulta la portada correspondiente al día 02 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- Cáceres fija un precio de 48 euros para matricularse en su nuevo curso formativo Aula Mentor
- Los sanitarios salvan la vida a dos hombres tras sufrir dos paradas cardiorrespiratorias en la San Silvestre de Mérida
- La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
- Cáceres concluye 2025 con la licitación de la faraónica obra del Museo del Madruelo: 14,4 millones de euros
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo
- Zona de Bajas Emisiones de Cáceres: qué cambia y qué sigue igual en la circulación y estacionamiento del centro
- La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres