La policía de Indonesia interrogará a la tripulación y al operador del barco que naufragó para confirmar si hubo negligencias

Más de un centenar de efectivos continúan trabajando sin descanso en la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia de la embarcación en la que viajaban rumbo a la isla de Komodo, donde iban a pasar unos días en familia. La prioridad de los rescatistas, liderados por agentes de la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (Basarnas), es encontrar el fragmento de la embarcación en el que se sospecha que pudieron quedar atrapados Fernando Martín y dos de los menores que estaban con él en el interior del barco. El cuerpo sin vida de la otra menor que se encontraba con ellos fue hallado este lunes. Por su parte, la madre y una niña de siete años lograron sobrevivir al encontrarse en la parte superior del barco.

Para dar con el paradero de los desaparecidos, los rescatistas están utilizando un robot submarino de la policía y diversos equipos de sonar. Además, se ha ampliado el radio de búsqueda a otras áreas ante los indicios de que las fuertes corrientes marinas hayan podido arrastrar el pecio a zonas que hasta el momento no habían sido exploradas. Mientras tanto, la policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas que provocaron el naufragio de la embarcación y confirmar si, tal y como se tiene la sospecha, este estuvo causado por una negligencia del operador de la embarcación.

En caso de que se confirme esta hipótesis, las autoridades han advertido que tomarán acciones legales de conformidad con las leyes vigentes contra la empresa si se demuestra que el hundimiento del barco estuvo causado por una imprudencia. Para ello, está previsto que en las próximas horas los investigadores comiencen a interrogar a los miembros de la tripulación que fueron rescatados, así como a los responsables de la compañía propietaria del barco. Paralelamente, se va a llevar a cabo una inspección exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y si este cumplía con todos los procedimientos de seguridad marítima.

Si bien en un momento las investigaciones apuntaban a que el naufragio pudo deberse a una pérdida de potencia en el motor, las declaraciones de los supervivientes descartaron esta hipótesis después de que estos aseguraran que este no dejó de funcionar hasta que la embarcación se hundió. Ahora, según las informaciones recopiladas por las autoridades locales, todo apunta a que el accidente náutico estuvo provocado por un "fenómeno poco común" conocido entre los locales como Cala-cala. Se trata de tres olas de 2,5 metros de altura que habrían causado el envite de la embarcación entre 1 y 2 minutos hasta que se fue a pique. "La primera ola levantó el barco, la segunda hizo que se inclinara de un lado y la tercera lo hundió", explicaba el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto.

Amplían la búsqueda hasta el domingo

Este jueves 1 de enero se cumplía el plazo mínimo legal estipulado por ley de la operación de búsqueda de los desaparecidos, según la normativa indonesia, que establece que las operaciones primarias de búsqueda y rescate (SAR) deben concluir tras siete días. Sin embargo, después de analizar los datos recabados durante las siete jornadas de la misión, entre ellos los patrones de las corrientes submarinas de la zona de búsqueda acotada, y tras las presiones del embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, que envió una carta a la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) solicitando formalmente a las autoridades que prolongaran la búsqueda de los desaparecidos "hasta encontrar los restos", las autoridades indonesias anunciaban que prolongarán los trabajos hasta el próximo domingo.

En el séptimo día de operaciones de búsqueda de Fernando Martín Carreras y los dos menores que continúan desaparecidos, las autoridades de rescate indonesias se basaron la estrategia en una combinación detallada de modelado de deriva, análisis de escombros y cartografía de las corrientes oceánicas para guiar sus esfuerzos en las aguas del Parque Nacional de Komodo. La operación renovada sigue un plan de búsqueda desarrollado por la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia, en coordinación con los equipos de rescate conjuntos estacionados en el puesto de mando de la KSOP en Labuan Bajo.

Trabajos de búsqueda de los cuerpos de los tres valencianos que aún permanecen desaparecidos en Indonesia. / SAR Indonesia

Según el general de división Edi Prakoso, adjunto de Operaciones y Preparación de Basarnas, la estrategia refleja días de análisis acumulativo en lugar de un único punto de datos. "Todos los cálculos se han realizado con todo detalle", declaró el general Prakoso el jueves. Estos se basan en patrones de corrientes marinas desde el primer día del incidente hasta ahora, los lugares donde se recuperaron los escombros de Putri Sakinah, el punto donde se encontró la primera víctima y mapas SAR predictivos emitidos por la sede de Basarnas”.

Una operación a gran escala

A diferencia de días anteriores, cuando las áreas de búsqueda eran más amplias, la operación del jueves se centró en las zonas donde es más probable que se acumulen objetos a la deriva, según el comportamiento actual de la región. Los equipos de rescate recibieron instrucciones de concentrar los barridos de superficie y las búsquedas submarinas en las aguas que rodean la isla de Padar y el estrecho de Lintah, al sur de Padar. Otras zonas prioritarias incluyen las aguas orientales de la isla de Komodo, al norte de la isla de Rinca, y varias islas pequeñas cercanas, como la isla de Serai, Siaba Besar y Papagarang.

Además de las patrullas de superficie, los buzos continúan operando en lugares seleccionados, mientras que el equipo de sonar submarino operado por la unidad marina de la policía de Nusa Tenggara Oriental se ha redistribuido para escanear el lecho marino en busca de posibles restos de naufragio u objetos atrapados. Según informa el diario local 'The Hey Bali News', el General Prakoso instó a todas las unidades participantes a mantener la concentración y la determinación, reconociendo el impacto emocional y físico de las prolongadas operaciones de búsqueda marítima.

"Mantengamos la moral y el optimismo", declaró el General, quien confía que la nueva estrategia de sus frutos y aporte "nuevas señales que apunten al paradero de las víctimas". La búsqueda del jueves involucró a 102 personas de diversas agencias, incluyendo Basarnas, la Armada de Indonesia, la policía marítima, las autoridades portuarias y otras unidades marítimas. La flota que apoya la operación incluye buques de búsqueda y rescate, lanchas patrulleras, botes inflables rígidos (RIB), embarcaciones de alta velocidad y otras embarcaciones de alta velocidad, todas desplegadas para cubrir tanto aguas abiertas como estrechos canales insulares.

El hundimiento del Putri Sakinah se ha convertido en uno de los incidentes marítimos más seguidos en el este de Indonesia en los últimos años, poniendo de relieve los peligros de los mares de la zona. Para los rescatistas, cada día supone un delicado equilibrio entre la ciencia, la perseverancia y la esperanza de que el mar brinde respuestas antes de que se agote el tiempo.