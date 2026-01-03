Consulta la portada correspondiente al día 4 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral
- La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
- Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: fallece un hombre de 53 años en Ceclavín