Consulta la portada correspondiente al día 5 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- El Sanatorio, el bar con los mejores calamares de Cáceres
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Una apuesta visionaria: cómo la solicitud de una escala aérea y las excavaciones marcaron un antes y un después en Cáceres