Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 4 de enero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 4 de enero de 2026 es: 7, 8, 22, 32 y 45, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- El Sanatorio, el bar con los mejores calamares de Cáceres
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Una apuesta visionaria: cómo la solicitud de una escala aérea y las excavaciones marcaron un antes y un después en Cáceres