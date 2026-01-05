Consulta la portada correspondiente al día 6 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- El centro de Mérida ganará un nuevo espacio verde con el derribo de un edificio
- Cáceres repite lleno en la plaza Mayor de Cáceres para disfrutar de un nuevo videomapping navideño
- Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos en Mérida
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa