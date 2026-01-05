Una prueba de sangre similar a la utilizada para controlar la diabetes podría utilizarse para diagnosticar el alzhéimer

El alzhéimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes del mundo y, aunque su incidencia es cada vez más grande entre los mayores de 65 años, no siempre es fácil anticiparse a los estragos que deja a su paso. Por eso mismo, los expertos insisten en que la clave es detectar cuanto antes su aparición. ¿Pero cómo lograrlo cuando este mal aún no muestra sus síntomas más habituales? Hasta ahora, para lograrlo se han utilizado resonancias magnéticas y análisis del líquido cefalorraquídeo, aunque al tratarse de procedimientos invasivos y costosos no siempre se pueden llevar a cabo en centros no especializados y, por lo tanto, no todo el mundo puede acceder a ellos de forma fácil. Pero, según anuncia la revista 'Nature Medicine', un equipo de científicos ha logrado desarrollar una técnica que requiere tan solo una gota de sangre, extraída mediante una punción del dedo, para detectar biomarcadores del alzhéimer.

Esta técnica experimental, desarrollada por científicos de la Universidad de Gotemburgo en Mölndal, Suecia, es similar a la utilizada para controlar los niveles de glucosa en sangre de los pacientes diabéticos. El procedimiento consiste en obtener unas gotas de sangre capilar mediante una punción en el dedo, dejarlas secar en una tarjeta especial y enviar posteriormente las muestras al laboratorio para estudiar la presencia de proteínas que se utilizan como biomarcadores del alzhéimer. "Este enfoque podría facilitar y hacer menos invasiva la detección de la enfermedad de Alzheimer, y podría ayudar a ampliar las pruebas en lugares donde los métodos tradicionales son de difícil acceso", comentan los expertos.

El protocolo se puso a prueba en 337 pacientes, que en muchos casos tuviero que realizar la prueba sin supervisión sanitaria para ver si era realmente fácil de llevar a cabo

Según explican los científicos, estas punciones se testaron en un total de 337 voluntarios reclutados en siete centros de investigación europeos. A cada persona se le extrajeron muestras de sangre capilar mediante una punción en el dedo, que se dejaron secar en tarjetas especiales (sangre o plasma secos), y se compararon con muestras de sangre venosa obtenidas por los métodos habituales. En un subgrupo de participantes, los resultados también se contrastaron con biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, considerados el estándar de referencia en el diagnóstico del alzhéimer. Además, el estudio evaluó la viabilidad de que los propios participantes recogieran la muestra sin supervisión sanitaria.

Alta fiabilidad, pero aún con matices

Los resultados de este trabajo apuntan a que los niveles del biomarcador p-tau217, uno de los indicadores más precisos de la patología del alzhéimer, detectados mediante esta prueba son muy similares a los que se obtienen con los análisis más convencionales. "Con este método se pudieron detectar los cambios cerebrales propios del alzhéimer con una fiabilidad de alrededor del 86%", resumen los responsables de este trabajo en el artículo publicado este lunes. El trabajo también reporta que con esta técnica otros biomarcadores importantes, como GFAP y NfL, también se midieron correctamente y ofrecieron resultados comparables a los de las pruebas habituales.

Los expertos destacan que la técnica también funcionó en personas con síndrome de Down, un colectivo con un riesgo muy elevado de desarrollar alzhéimer debido a un defecto genético que provoca que la enfermedad se vuelva prácticamente universal con la edad. En las pruebas realizadas con este grupo se detectaron niveles significativamente más altos de biomarcadores como p-tau217 y GFAP mediante la punción y estos resultados coincidieron con los obtenidos a partir de las pruebas más tradicionales. Este hallazgo es especialmente relevante porque la extracción de sangre convencional puede resultar compleja en personas con discapacidad intelectual, ya sea por dificultades de colaboración o por la falta de personal especializado, y porque abre la posibilidad de realizar un seguimiento más sencillo, repetido y accesible en una población clave para la investigación y los ensayos de prevención del alzhéimer.

Aunque los resultados son prometedores, los científicos advierten que se necesita tiempo para refinar la técnica y validarla en cohortes más amplias

De cara al futuro, estos hallazgos sugieren que la recogida de sangre por punción digital podría facilitar estudios a gran escala, el cribado en poblaciones remotas y una mayor inclusión de grupos tradicionalmente infrarrepresentados en la investigación. No obstante, los autores subrayan que la técnica "aún no está lista para su uso clínico rutinario" y que será necesario refinar los protocolos de recogida y análisis para mejorar su fiabilidad. Para ello, los científicos afirman que ya están trabajando en los próximos pasos y en cuestiones como, por ejemplo, validar el método en cohortes más amplias y estandarizar los procedimientos, con el objetivo de que, en el futuro, una simple prueba de sangre pueda contribuir al diagnóstico temprano del alzhéimer.