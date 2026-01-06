Consulta la portada correspondiente al día 7 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
- Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
- Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres