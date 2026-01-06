Cataluña
Muere un hombre en la calle en Badalona en pleno episodio de frío intenso
La Guardia Urbana ha recibido sobre las 14.00 horas un aviso para acudir a la entrada de un parking, donde han encontrado el cadáver
EFE
Un hombre ha sido encontrado sin vida en una calle de Badalona (Barcelona) este martes al mediodía, en pleno episodio de frío intenso, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.
La Guardia Urbana ha recibido sobre las 14.00 horas un aviso para acudir a la entrada de un parking en la calle Torras i Bages, donde han encontrado el cadáver, han señalado a EFE fuentes del consistorio.
El hombre tenía nacionalidad española, ha indicado el Ayuntamiento, que no ha confirmado si se trata de una persona sin hogar.
Los Mossos d'Esquadra no han hallado indicios que apunten a una muerte criminal, al no detectarse signos de violencia ni lesiones, por lo que los servicios sanitarios se han hecho cargo del cuerpo para practicarle la autopsia y determinar las causas del deceso, han detallado fuentes de la policía catalana.
El Ayuntamiento de Badalona, encabezado por Xavier Garcia Albiol (PPC), habilitó el domingo el pabellón de La Colina en el marco de la Operación Frío para que las personas que duermen en la calle puedan pasar las noches resguardadas del ambiente invernal.
Tras una primera noche en la que ningún usuario utilizó ese servicio, los grupos de la oposición en la ciudad aseguraron que no se habían puesto a disposición de los sintecho "ni camas, ni colchones, ni duchas, ni ningún tipo de alojamiento de emergencia digno".
El consistorio ha asegurado hoy que la pasada noche se ofrecieron camas y comida en el pabellón, en el que durmieron tres personas, un dispositivo que continúa activo esta noche.
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
- Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
- Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres