Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 6 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 14, 17, 18 y 31 y las estrellas 12 y 10.
El código del Millón ha sido el WVC01080.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
- Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’
- Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres