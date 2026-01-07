Consulta la portada correspondiente al día 8 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
- La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
- Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien