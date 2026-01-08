Clínica Corachan realiza la primera cirugía robótica cardíaca en la sanidad privada de España

Clínica Corachan, centro de referencia en Barcelona por su apuesta continuada por la innovación quirúrgica, ha llevado a cabo la primera cirugía cardíaca robótica en la sanidad privada de España. El procedimiento, realizado por el Dr. Daniel Pereda, especialista en cirugía cardíaca y técnicas asistidas por robot, se desarrolló con el sistema Da Vinci Xi, una plataforma diseñada para aumentar la precisión quirúrgica y reducir el impacto de la intervención. Con ello, el centro refuerza su apuesta por técnicas que incrementan la seguridad clínica y favorecen una recuperación más rápida y menos invasiva.

La intervención consistió en la reparación de un prolapso de la válvula mitral que provocaba una insuficiencia mitral severa, mediante la implantación de neocuerdas de Gore-Tex, plicatura del velo mitral redundante y anuloplastia con anillo. Gracias a la plataforma robótica, la operación se efectuó a través de incisiones de menor tamaño y con visión tridimensional de alta resolución, lo que permite una manipulación más precisa de las estructuras cardíacas y una reparación óptima de la válvula mitral. El uso del robot, asociado a una mayor precisión, contribuye a disminuir el dolor postoperatorio, acelerar la recuperación y acortar la estancia hospitalaria frente a la cirugía convencional.

El Dr. Pereda señala que este avance “representa un paso relevante en la integración de tecnologías avanzadas en la práctica clínica, orientado a mejorar la seguridad y los resultados clínicos”.

La persona intervenida evolucionó favorablemente y recibió el alta a los tres días, un periodo sensiblemente inferior al de la cirugía cardíaca convencional, que puede requerir estancias de hasta diez días. Este resultado ilustra el potencial de las técnicas robóticas para acelerar la recuperación y reducir la necesidad de hospitalización.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en la estrategia de innovación de Clínica Corachan, que en los últimos años ha impulsado el desarrollo de unidades de alta complejidad quirúrgica y la ampliación de técnicas mínimamente invasivas.

Sobre Clínica Corachan

Con más de un siglo de trayectoria, Clínica Corachan se consolida como uno de los hospitales privados de referencia en Barcelona y en el conjunto de España, habiendo sido distinguida en la última década con múltiples reconocimientos por la calidad de sus resultados médicos y un modelo asistencial orientado a la excelencia clínica y a una experiencia asistencial de alto nivel.

Ubicada en el Campus Corachan, la clínica cuenta con un bloque quirúrgico de última generación, equipado con tecnología avanzada como la versión más reciente del sistema Da Vinci y el exoscopio Orbeye 4K 3D, además de un área de cardiología intervencionista e intervencionismo vascular, y equipamiento diagnóstico y tecnológico permanentemente actualizado.

El centro dispone de 150 habitaciones de máximo confort y ocupa una superficie total de 45.000 m², en la que desarrollan su actividad más de 1.200 profesionales y colaboradores, de forma directa o indirecta. El Campus Corachan alberga asimismo el GCCC – Centro 360 de Excelencia Oncológica GenesisCare–Clínica Corachan, y distintos edificios de consultas y atención ambulatoria. La clínica ofrece todas las especialidades médicas y quirúrgicas y cuenta con un cuadro médico de reconocido prestigio, coordinado para proporcionar una atención personalizada y de máxima calidad.

Clínica Corachan mantiene acuerdos de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en ámbitos de docencia, formación y transferencia de conocimiento.