Consulta la portada correspondiente al día 10 de enero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres
- El Hilton de Cáceres impulsa la rehabilitación de edificios completos en su zona de influencia
- Estas son las claves de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitar viviendas en los pueblos de Extremadura
- La Junta de Extremadura ultima los trámites del aeródromo de Cáceres y prevé lanzar la licitación 'en las próximas semanas
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- La niña de Almendralejo que tuvo a los Reyes Magos trabajando hasta el amanecer